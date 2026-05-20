Google представила масштабное обновление поисковой системы с ИИ-функциями

Компания Google анонсировала крупное обновление поисковой системы, которое называют одним из самых значительных за последние 25 лет. Основной акцент сделан на развитии искусственного интеллекта и персонализации поиска.

Среди новых функций — динамическая поисковая строка, поддержка мультимодального взаимодействия, включая работу с открытыми вкладками браузера, а также генеративный интерфейс с визуальными виджетами для ответов на запросы. Кроме того, расширяются возможности онлайн-шопинга внутри поисковой системы.

Также в тестовом режиме планируется запуск ИИ-агентов, способных отслеживать и анализировать информацию в реальном времени.

