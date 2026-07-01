Google представила Gemini Spark для macOS с доступом к локальным файлам

Компания Google выпустила новую функцию Gemini Spark для настольного приложения Gemini на macOS. Обновление позволяет ИИ-ассистенту выполнять действия с локальными файлами и автоматизировать рабочие процессы на компьютере, а не только отвечать на запросы в чате.

После установки обновления в боковой панели приложения появляется отдельная вкладка Spark. Пользователи могут предоставить ИИ доступ к выбранным папкам, чтобы он выполнял различные задачи. Например, сервис способен автоматически сортировать PDF-файлы из папки «Загрузки» по подпапкам или извлекать данные из сохраненных счетов для формирования бюджетной таблицы в Google Workspace по заданному расписанию. Доступ к папкам можно в любой момент отозвать. В будущем Google планирует добавить возможность запускать задачи на Mac со смартфона.

Одновременно компания объявила о расширении интеграций Spark со сторонними сервисами. В ближайшее время появится поддержка Google Tasks, Google Keep, Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable и Zillow Rentals. Это позволит, в частности, преобразовывать заметки в списки задач, бронировать столики в ресторанах, оформлять заказ продуктов и записываться на просмотр жилья. Поддержка этих сервисов для macOS будет добавлена позднее.

Кроме того, Spark получит поддержку пользовательских серверов по протоколу Model Context Protocol (MCP), что позволит подключать дополнительные сервисы. Также появится функция отслеживания информации в реальном времени: ИИ сможет следить за публикациями в блогах, новостями, социальными сетями, финансовыми рынками, спортивными событиями, погодой, интернет-магазинами и электронной почтой, уведомляя пользователя при наступлении заданных условий.

На первом этапе Gemini Spark для macOS доступен в статусе бета-версии пользователям старше 18 лет в США, оформившим подписку Google AI Ultra и использующим приложение Gemini версии 1.80.15.516 или новее. Стоимость подписки Google AI Ultra составляет 99 долларов в месяц.