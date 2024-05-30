Google позволяет редактировать отправленные сообщения в последнем обновлении Android

Последнее обновление операционной системы Android от Google вводит в семь новых возможностей и функций, направленных на улучшение опыта пользователей. Одним из наиболее значимых обновлений является возможность редактирования сообщений в приложении Google Сообщения. Теперь пользователи могут вносить изменения в отправленные RCS-сообщения в течение 15 минут после их отправки, достаточно просто удержать сообщение и выбрать значок карандаша в появившемся меню.

Эта функция редактирования долгождана, учитывая, что упоминания о ней впервые появились в коде приложения «Сообщения» ещё в прошлом году. Обновление приложения Google Сообщения начнет распространяться на все устройства с операционной системой Android версии 8 и выше уже сегодня. Подобные возможности уже доступны в других популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и iMessage.

Помимо этого, Google также представила улучшенную функцию мгновенной точки доступа. Теперь пользователи могут легко подключить свои планшеты или Chromebook к точке доступа своего телефона одним касанием без ввода пароля. Обновление также позволит быстро переключаться между подключенными устройствами во время звонков через Google Meet.

Все эти функции будут доступны на устройствах под управлением Android версии 11 или выше уже с 10 июня. Кроме того, в обновлении представлен виджет Google Home Favorites, который облегчит управление умным домом, и новая опция PayPal для Google Wallet в США и Германии.

Также стоит отметить, что сегодня смарт-часы, работающие на платформе Wear OS 3 или выше, могут запускать виджет Google Home Favorites. Emoji Kitchen получит новые комбинации стикеров для Gboard уже с 10 июня. Кроме того, поддержка цифровых автомобильных ключей расширяется, включая некоторые модели Mini, Mercedes-Benz и Polestar. Обновление цифрового ключа будет доступно для Android 12 или более поздних версий. Поддержка автомобилей Mini уже доступна в Европе и начала распространяться в США с 13 мая. Поддержка Mercedes-Benz будет доступна с 10 июня, а Polestar — с 17 по 21 июня.