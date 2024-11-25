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Google Play предупреждает о низком качестве приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Магазин Google Play, предлагающий миллионы приложений, начал внедрять предупреждения о низком качестве некоторых из них.

В последней версии приложения Play Store (43.7.19-31) были обнаружены уведомления, которые помогут пользователям сделать более информированный выбор.

Теперь на странице информации о приложении могут появляться сообщения, такие как:

  • Это приложение часто удаляется по сравнению с аналогичными.
  • У Play ограничено количество пользовательских данных об этом приложении.
  • У этого приложения мало активных пользователей по сравнению с другими.

Эти предупреждения не будут всплывать перед загрузкой, а будут отображаться на странице приложения, что позволит пользователям оценить его качество.

Это особенно полезно для тех, кто не разбирается в технологиях или имеет ограниченный интернет-трафик. Google продолжает работать над улучшением пользовательского опыта, информируя о потенциально некачественных приложениях.

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