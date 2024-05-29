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Google Pixel стал лидером в антирейтинге лояльности пользователей

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По результатам опроса, проведенного Statista Consumer Insights среди 10 000 пользователей смартфонов, выяснилось, что телефоны Google Pixel оказались наименее популярными среди владельцев.

Исследование показало, что 57% владельцев Google Pixel выразили намерение перейти на другую марку смартфонов и точно исключили возможность покупки еще одного устройства Google Pixel.

Только 25% пользователей Pixel оценили вероятность перехода на смартфон другого бренда как «очень маловероятную».

Что касается устройств других брендом, то среди пользователей iPhone половина не намерены покупать смартфоны других производителей, а 34% возможно откажутся от iPhone.

Среди владельцев Samsung показатель лояльности составляет 44%, а 34% выразили желание рассмотреть возможность покупки других устройств.

Недовольство владельцев Google Pixel связано с многочисленными жалобами на нестабильность устройств в момент выпуска.

Устранение программных ошибок и недоработок у Google занимает месяцы, что негативно сказывается на опыте пользователей. В настоящее время доля Google на рынке смартфонов продолжает снижаться, что подтверждает негативную тенденцию.

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