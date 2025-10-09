Google Pixel Buds 2a вышли в Индии с чипом Tensor A1 и активным шумоподавлением

На прошлой неделе на индийском рынке стали доступны беспроводные наушники Google Pixel Buds 2a, которые ранее были представлены глобально в августе. Приобрести их можно через онлайн-магазин Google India.

Наушники созданы с учётом данных более 45 миллионов сканов ушей для комфортной посадки. Pixel Buds 2a имеют защиту от влаги и пота по стандарту IP54, а зарядный кейс — IPX4. Для подключения используется Bluetooth 5.4 с поддержкой Super Wideband, обеспечивающий стабильную связь и чёткую передачу голоса.

Устройство оснащено чипом Google Tensor A1, 11-мм динамическими драйверами, активным шумоподавлением с технологией Silent Seal 1.5, режимом прозрачности и системой снижения давления в ухе. Также доступны стерео пространственное аудио, пятиполосный эквалайзер и сетка для защиты от ветра, обеспечивающая более чистый звук голосовых вызовов с помощью Google AI.

Время работы составляет до 7 часов с включённым шумоподавлением и до 20 часов с кейсом. Без ANC наушники работают до 10 часов и 27 часов с кейсом. Быстрая зарядка на 5 минут даёт один час воспроизведения, зарядка осуществляется через USB-C, а батарея кейса заменяемая.

Дополнительно Pixel Buds 2a поддерживают голосовой помощник Gemini без рук, сенсорное управление воспроизведением и звонками, Pixel-Perfect Pairing, переключение между устройствами и функцию Find Hub. Каждый наушник оснащён двумя микрофонами, емкостным сенсором, инфракрасным датчиком в ухе, а кейс — сенсором Холла.

Наушники изготовлены на 41% из переработанных материалов, включая 100% переработанные редкоземельные магниты, олово и кобальт. Упаковка полностью без пластика.