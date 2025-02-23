Главная » Новости

Google Pixel 9a засветился в видео о Samsung Galaxy S25 Edge

Автор На чтение 1 мин Просмотров 98 Опубликовано

Пока компания Google готовится к запуску нового смартфона Google Pixel 9a в сети продолжают появляться подробности о новинке.

Google Pixel 9a засветился в видео о Samsung Galaxy S25 Edge

Ранее инсайдеры уже раскрывали некоторые технические характеристики и даже публиковали рендеры, но теперь модель засветилась в недавно опубликованном видео на YouTube.

Google Pixel 9a засветился в видео о Samsung Galaxy S25 Edge, причем его очень быстро удалили, но скриншоты распространились в сети.

В этом видео была показана задняя панель нового смартфона 2025 года с логотипом «G», что подтверждает, что это финальная версия устройства, а не прототип.

Google Pixel 9a засветился в видео о Samsung Galaxy S25 Edge

Некоторые детали дизайна, такие как скошенный край между боковой рамкой и задней панелью, выглядят более выраженными, чем на предыдущих рендерах.

В коротком ролике также хорошо видно камеру в форме таблетки с небольшой выпуклостью, а рядом с ней вырез для вспышки выглядит довольно большим, написал портал 9to5google.com.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.