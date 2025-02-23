Пока компания Google готовится к запуску нового смартфона Google Pixel 9a в сети продолжают появляться подробности о новинке.

Ранее инсайдеры уже раскрывали некоторые технические характеристики и даже публиковали рендеры, но теперь модель засветилась в недавно опубликованном видео на YouTube.

Google Pixel 9a засветился в видео о Samsung Galaxy S25 Edge, причем его очень быстро удалили, но скриншоты распространились в сети.

В этом видео была показана задняя панель нового смартфона 2025 года с логотипом «G», что подтверждает, что это финальная версия устройства, а не прототип.

Некоторые детали дизайна, такие как скошенный край между боковой рамкой и задней панелью, выглядят более выраженными, чем на предыдущих рендерах.

В коротком ролике также хорошо видно камеру в форме таблетки с небольшой выпуклостью, а рядом с ней вырез для вспышки выглядит довольно большим, написал портал 9to5google.com.