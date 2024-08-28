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Google Pixel 9a показали на неофициальных фото

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В сети появились живые фотографии предполагаемого смартфона Google Pixel 9a, которые распространили в социальных сетях инсайдеры.

Google Pixel 9a показали на неофициальных фото

Если фотографии подлинные, дизайн Pixel 9a будет напоминать флагманскую серию Pixel 9. У устройства алюминиевый корпус с прямыми гранями и овальным блоком камер, но камеры могут быть невыпирающими. Экран будет с симметричными рамками и O-образным вырезом для фронтальной камеры.

Google Pixel 9a показали на неофициальных фото

Характеристики пока неизвестны, но ожидается, что смартфон оснастят процессором Google Tensor G3, 8 ГБ оперативной памяти и 120 Гц OLED-экраном. Корпус, вероятно, будет защищен по стандарту IP67, а цена составит около 499 долларов.

Инсайдеры предполагают, что выпуск Pixel 9a перенесен на конец 2024 года. Также ожидается, что он будет доступен в четырех цветах, включая черный.

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