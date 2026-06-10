«Google Переводчик» получил функцию перевода речи в реальном времени

Компания Google начала внедрять в мобильное приложение «Google Переводчик» для iOS и Android функцию перевода разговоров в режиме реального времени. Возможность работает на базе модели Gemini 3.5 Live Translate.

Сервис поддерживает 70 языков, включая русский. При переводе система стремится сохранять особенности речи собеседника, в том числе интонацию, темп и высоту голоса.

В дальнейшем технология также должна появиться в сервисе Google Meet. Кроме того, доступ к модели для интеграции в собственные решения получат разработчики.