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«Google Переводчик» получил функцию перевода речи в реальном времени

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Google начала внедрять в мобильное приложение «Google Переводчик» для iOS и Android функцию перевода разговоров в режиме реального времени. Возможность работает на базе модели Gemini 3.5 Live Translate.

Сервис поддерживает 70 языков, включая русский. При переводе система стремится сохранять особенности речи собеседника, в том числе интонацию, темп и высоту голоса.

В дальнейшем технология также должна появиться в сервисе Google Meet. Кроме того, доступ к модели для интеграции в собственные решения получат разработчики.

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