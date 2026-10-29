Google откроет в Сингапуре исследовательский центр медицинского ИИ

Google объявила о создании нового исследовательского центра в Сингапуре, который займётся разработкой и применением искусственного интеллекта в здравоохранении. О расширении сотрудничества с местными медицинскими организациями и университетами компания сообщила 29 октября на мероприятии Google for Health Summit.

Новый центр объединит исследователей и инженеров программного обеспечения. Основным направлением его работы станет совершенствование фундаментальных моделей искусственного интеллекта, которые можно использовать для научных исследований и решения медицинских задач. Google также намерена сотрудничать с Национальным университетом Сингапура и Наньянским технологическим университетом.

Одним из направлений программы станет внедрение открытых моделей семейства MedGemma. Они предназначены для разработки специализированных медицинских ИИ-систем и позволяют организациям создавать собственные решения с сохранением контроля над данными.

Google DeepMind совместно с Национальной системой университетского здравоохранения Сингапура планирует оценить работу ИИ-помощника для врачей. Система должна помогать специалистам находить сведения в клинических рекомендациях и научной литературе, а также анализировать профессиональные вопросы, возникающие при лечении пациентов.

Ещё один проект связан с профилактической медициной. Google Cloud и NHG Health намерены использовать алгоритмы прогнозирования рисков хронических заболеваний. Полученные результаты предполагается интегрировать в цифрового помощника NHG HealthBot, который будет предоставлять рекомендации по образу жизни и напоминания о профилактических мероприятиях.

Дополнительно Google.org и Google DeepMind выделят 7 млн долларов на поддержку инициатив коалиции Health for Human Potential. Из этой суммы 1 млн долларов предусмотрен для платформы PathGen, предназначенной для более оперативного выявления угроз распространения заболеваний.

При этом перечисленные технологии находятся на различных стадиях разработки, оценки и внедрения. Само объявление о сотрудничестве не означает, что их клиническая эффективность уже подтверждена или что системы могут самостоятельно принимать медицинские решения.