Google отказалась от идеи создания планшета Pixel Tablet 3

Хотя планшет Google Pixel Tablet 2 еще не вышел, источники стали утверждать, что компания может отложить выпуск его преемника, Pixel Tablet 3. Эта информация появилась всего через год после возвращения Google на рынок планшетов с Pixel Tablet в 2023 году.

Согласно слухам, Pixel Tablet 2 будет оснащен официальным чехлом-клавиатурой и улучшенными камерами, однако конкретные детали пока не известны.

По данным Android Headlines, Google приняла решение отказаться от разработки Pixel Tablet 3 под кодовым названием «Киёми».

Источники утверждают, что внутренние команды были уведомлены о данном решении на прошлой неделе, и сотрудники, работавшие над планшетом, переходят на другие проекты.

Если информация подтвердится, это может свидетельствовать о том, что Google не планирует продолжать долгосрочные разработки в сегменте планшетов. На данный момент кажется, что Pixel Tablet 2 может стать последним продуктом в этой линейке.

История Google на рынке планшетов не нова: ранее компания прекратила выпуск линейки Nexus, а Pixel Tablet появился только через пять лет после Pixel Slate. Несмотря на попытки, Google, похоже, не смогла найти свою нишу в этом сегменте.