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Google обошла конкурентов по скорости обновления ПО

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Google значительно улучшила миграцию кода, используя технологии искусственного интеллекта.

Инженеры применяли большие языковые модели для автоматизации задач, таких как замена 32-битных идентификаторов на 64-битные в Google Ads и переход на стандартный пакет Java time.

Без ИИ эти задачи потребовали бы много времени и усилий. Процесс включал определение идентификаторов, требующих замены, с помощью инструментов поиска, а затем автоматическое создание изменений с проверкой модульных тестов. В итоге около 80% изменений были полностью созданы ИИ.

Переход с Joda на java.time сэкономил около 89% времени по сравнению с ручной работой. Общее время миграции сократилось примерно на 50%, а накладные расходы снизились, так как все изменения мог выполнять один инженер.

Google рекомендует использовать ИИ в сочетании с традиционными инструментами, но предупреждает о возможных высоких затратах при работе с большим количеством файлов.

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