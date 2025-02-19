Google обновляет YouTube: проблемы для старых смартфонов Xiaomi

Google анонсировала изменения в совместимости YouTube, которые могут вызвать проблемы с доступом к видеохостингу на старых смартфонах Xiaomi.

Изменения касаются устройств с Android 7.1 и более ранними версиями. В результате YouTube и YouTube Music перестанут работать на этих старых версиях операционной системы.

Под ограничения попадают несколько моделей, включая Mi 5, Mi 5s, Mi 5S Plus, Mi Max, Redmi 4, 4 Prime, 4X, Note 4, Note 4X, Note 5A, Redmi Y1, Note 5A Prime и Redmi Y1 Lite. Последним обновлением для этих смартфонов была версия Android 7.0.

Также пользователи с Android 7.1, такие, как Mi 6, Mi Max 2, Redmi Note 5A Prime и Redmi Y1, Redmi 5 и Redmi 5A, потеряют возможность доступа к YouTube.

Несмотря на прекращение официальной поддержки, есть альтернативные способы смотреть видео. Например, можно использовать сторонние приложения, такие как NewPipe, или просматривать видео через браузер.