Google обновил индикатор сигнала двух SIM-карт в Android 16 по примеру Apple

Компания Google представила новый дизайн индикатора уровня сигнала для устройств с двумя SIM-картами в бета-версии Android 16 QPR1. Обновлённый элемент интерфейса отображает полоски сигнала не рядом, как раньше, а вертикально — одна над другой. При этом основная SIM-карта получает более крупный значок сверху, а дополнительная располагается под ней.

Такое решение делает визуализацию связи более понятной и занимает меньше места в строке состояния. Изменение уже доступно в первой бета-версии квартального обновления Android и, по мнению пользователей, повышает удобство восприятия.

Новый дизайн напомнил многим пользователям интерфейс iOS 18, где аналогичным образом отображаются сигналы двух SIM-карт. Также Google ранее тестировал обновления иконки батареи, что, по мнению экспертов, также может быть навеяно стилем Apple.

Рост популярности eSIM и повсеместное распространение устройств с поддержкой двух SIM-карт обусловили необходимость таких изменений. Особенно востребована эта функция среди тех, кто использует телефон одновременно для личных и рабочих задач или часто путешествует за границу.

Пользователи в обсуждениях на Reddit в целом положительно отреагировали на нововведение, отметив, что новый вид давно напрашивался и делает интерфейс более современным и лаконичным.