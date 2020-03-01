Google не собирается отменять конференцию Google I/O из-за коронавируса

Коронавирус нарушил планы производителей, и теперь они вынуждены отказываться от выставок и приостанавливать производство.

Но по всей видимости Google не планирует отменять запланированную конференцию Google I/O 2020.

Она запланирована на 12 мая, и в первый день будут представлены новые версии Android. Конференция разработчиков Google I/O 2020 будет длиться три дня (с 12 по 14 мая).

Google уже начала связываться с теми, кто выиграл входные билеты на конференцию, а также с теми, кто забронировал билеты.

В текущем году посещения Google I/O 2020 обойдется в $1150. Для студентов и преподавателей стоимость значительно ниже — $375.

При этом в Google учли ситуацию с эпидемией, и до 15 апреля разрешили вернуть билеты без комиссии.