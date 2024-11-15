Google научила Android выявлять опасные приложения и спам-звонки

Компания Google анонсировала обновления для своих смартфонов Pixel, добавив новую функцию безопасности в сервис Play Protect. Эта функция помогает защищать пользователей от вредоносных приложений, определяя их «намерения» в реальном времени. Также был представлен инструмент для борьбы с телефонными спамерами и мошенниками.

Сервис Play Protect проверяет приложения, загружаемые из Google Play, на безопасность сразу после их установки. Теперь с функцией «Обнаружение угроз в реальном времени» он продолжит отслеживать поведение приложений даже после загрузки.

Это поможет защитить пользователей от кражи данных, если вредоносная активность приложения проявится позже.

Обновлённый Play Protect уже доступен на смартфонах Pixel, начиная с шестой модели, и вскоре появится на устройствах других брендов. Также Google представила функцию анализа звонков с помощью искусственного интеллекта, которая «слушает» разговор и предупреждает пользователя о возможном мошенничестве, предлагая завершить звонок.

Однако эта функция анализа звонков пока доступна только для тестировщиков бета-версий Android на устройствах Google, начиная с Pixel 6.