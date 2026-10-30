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Google начнет показывать рекламу в ИИ-поиске по всему миру

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Компания Google объявила о планах расширить показ рекламы в поисковых сервисах с искусственным интеллектом на международный рынок. Решение связано с необходимостью развивать дополнительные источники дохода на фоне замедления темпов роста традиционной поисковой рекламы. О планах компании стало известно во время конференции, посвященной квартальным финансовым результатам Alphabet.

Согласно опубликованной отчетности, выручка Alphabet достигла 127,6 млрд долларов, увеличившись на 25% относительно аналогичного периода предыдущего года. Несмотря на общий рост финансовых показателей, компания продолжает искать новые способы монетизации генеративного искусственного интеллекта.

Одним из таких направлений становится размещение коммерческих объявлений непосредственно в ответах ИИ-поиска. В отличие от традиционной поисковой выдачи, где реклама располагается рядом со ссылками на сайты, новые форматы предполагают интеграцию предложений рекламодателей в интерфейс взаимодействия с нейросетью.

Расширение рекламной модели может изменить распределение маркетинговых бюджетов компаний. Рекламодателям придется учитывать не только позиции сайтов в обычной поисковой выдаче, но и возможности продвижения товаров и услуг внутри ответов искусственного интеллекта.

Для пользователей изменения означают появление дополнительных коммерческих предложений при работе с ИИ-поиском. При этом эффективность нового формата будет зависеть от того, насколько четко сервис сможет отделять рекламную информацию от обычных ответов нейросети.

Точные сроки запуска рекламы во всех странах и перечень доступных форматов будут зависеть от дальнейшего развертывания сервиса.

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