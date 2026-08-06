Google начнет отключать Assistant на Android с 4 сентября

Компания Google начала уведомлять пользователей о предстоящем прекращении работы голосового помощника Google Assistant на смартфонах под управлением Android. Как сообщается в письмах компании, процесс начнется 4 сентября и будет проходить поэтапно в течение нескольких недель.

На поддерживаемых устройствах Google Assistant заменит новый помощник Gemini. Пользователи смогут запускать его привычной голосовой командой «Окей, Google» или длительным нажатием боковой кнопки смартфона.

Переход затронет не только мобильные устройства, но и смарт-часы на базе Wear OS, а также совместимые наушники и гарнитуры.

При этом для части пользователей Google Assistant продолжит работать. Речь идет о владельцах устройств, которые не соответствуют минимальным техническим требованиям Gemini, а также о регионах, где новый помощник пока официально не поддерживается. В их числе названа Россия.

Ранее компания сообщала, что Google Assistant останется доступен до марта 2026 года, однако теперь объявлено, что процесс перехода на новую платформу начнется уже в сентябре.

Gemini является новым поколением интеллектуальных помощников Google и постепенно заменяет прежние сервисы компании, объединяя функции голосового управления и генеративного искусственного интеллекта.