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Google может выпустить Android 17 для Pixel в течение недели

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google может выпустить Android 17 для Pixel в течение недели

Компания Google готовит выпуск Android 17 для смартфонов Pixel, включая будущие модели Pixel 9 и Pixel 10, которые получат расширенные функции искусственного интеллекта. Обновление также затронет и более ранние устройства, для которых предусмотрены улучшения и новые возможности.

По предварительным данным, стабильная версия Android 17 может быть выпущена уже в течение текущей недели или в ближайшие дни. В компании используется обновлённый график релизов, при котором крупные обновления выходят дважды в год, начиная с Android 16.

Бета-тестирование Android 17 началось в феврале 2026 года, а к концу марта система достигла стадии платформенной стабильности. Последняя тестовая сборка вышла 1 июня и, как ожидается, станет финальной перед релизом.

Если график сохранится, финальная версия может быть опубликована во вторую неделю июня, при этом традиционно релизы новых версий Android приходятся на вторник.

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