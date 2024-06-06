Google может изымать смартфоны пользователей с неоригинальными деталями

Корпорация Google теперь имеет право изъять смартфоны пользователей, если они были отремонтированы неофициально, согласно новой информации, опубликованной Android Authority.

Информация об этом появилась благодаря Луи Россманну, известному YouTube-блогеру, который обнаружил соответствующий пункт в договоре об обслуживании и ремонте смартфонов Google.

Согласно этому пункту, если в устройстве обнаружатся детали, не произведенные официальными поставщиками (OEM-поставщиками), то устройство может быть конфисковано.

Android Authority объяснил, что фактически Google имеет возможность изъять смартфон пользователя при его ремонте в официальном сервисном центре.

Однако пока неизвестно, применяла ли компания это право. Издание также отметило, что многие пользователи экономят на ремонте своих устройств, используя неоригинальные детали.