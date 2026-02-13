Главная » Новости

Google могут заблокировать после возвращения компании в Россию

Роскомнадзор планирует взыскать штраф с Google за блокировку российских телеканалов на YouTube после возможного возвращения компании в Россию, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

По данным на 17 февраля прошлого года, сумма штрафа достигала 2,8 дуодециллиона рублей и продолжает ежедневно расти. Для вычисления такой огромной суммы Google, как отмечается, разработала алгоритм Quantum Echoes для ускоренной работы квантовых компьютеров.

После возвращения компании в Россию сервисы Google могут оказаться под блокировкой либо размер штрафа будет пересмотрен судебными органами.

