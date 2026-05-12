Google Maps может получить поддержку Gemini AI в CarPlay

В коде приложения Google Maps для CarPlay обнаружены признаки будущей интеграции с ИИ-моделью Gemini, сообщает MacRumors.

Предполагается, что после внедрения пользователи CarPlay смогут получать расширенные подсказки по маршрутам и запрашивать у Gemini дополнительную информацию о местах и направлениях прямо во время навигации. В строках кода также упоминается возможность запускать построение маршрута через голосовую команду после принятия обновлённых условий использования в iPhone-версии приложения.

На данный момент Gemini уже работает в Google Maps на iPhone, где доступна функция «Ask Maps» для ответов на сложные запросы о локациях. Однако в CarPlay эта интеграция пока не активна.

Ранее Apple разрешила сторонним голосовым ИИ-приложениям взаимодействовать с CarPlay в iOS 26.4, что открыло возможность для подобных интеграций. Аналогичные решения уже доступны в CarPlay у некоторых других ИИ-сервисов, включая ChatGPT, Grok и Perplexity.