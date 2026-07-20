Google изменит правила хранения резервных копий Android

Google начала предупреждать владельцев Android-смартфонов об изменении правил хранения резервных копий. Через 45 дней данные из бэкапов начнут занимать место на Google Диске и учитываться в общем объёме доступного облачного пространства.

Ранее SMS-сообщения, история звонков, настройки устройства и другие данные из резервных копий не влияли на лимит бесплатного хранилища. После вступления новых правил в силу эти файлы будут учитываться так же, как фотографии.

Если доступное пространство окажется полностью занято, система приостановит автоматическое резервное копирование. Для его возобновления пользователю потребуется удалить ненужные файлы либо приобрести дополнительный объём облачного хранилища.

Одновременно Google расширила возможности управления резервными копиями. Владельцы устройств с Android 9 и более новыми версиями операционной системы смогут самостоятельно выбирать приложения и типы данных, которые необходимо сохранять в облаке. Ненужные категории можно будет исключить из бэкапа, чтобы сократить занимаемый объём.