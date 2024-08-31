Google изменила минимальную мощность быстрой зарядки в смартфонах

Об этих изменениях стало известно еще в начале лета, однако не было информации, когда новые значения будут внедрены в систему.

Тогда стало известно, что Google планирует изменить определение быстрой зарядки для смартфонов. Зарядка считалась медленной, если скорость составляет менее 5 Вт, а быстрая — если 7,5 Вт.

Теперь же порог быстрой зарядки повышен до 20 Вт. Это означает, что зарядные устройства, способные рассчитать необходимую мощность, считаются быстрыми.

Так, в новом Pixel 9 Pro XL перестали появляться уведомления о быстрой зарядке, даже когда подключаются мощные адаптеры на 60 и 45 Вт, то есть в этих случаях смартфон не получает больше 18 Вт.

Но при использовании адаптера Google на 45 Вт и некоторых других устройств уведомления о быстрой зарядке всё же появляются.