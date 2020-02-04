Google из-за ошибки отправил частные видео незнакомым людям

В ходе рассылки писем от Google пользователи узнали, что их видео, которое хранится в сервисе «Google Фото» попали в чужие руки.

Как объяснили в компании, это произошло из-за технического сбоя, зафиксированного с 21 по 25 ноября 2019 года.

Проблема затронула не всех пользователей (ориентировочно 0,01%), но если учесть, что данным сервисом пользуется 1 млрд пользователей, то получается, что проблема затрагивает огромное количество человек.

Google извинилась за предоставленные неудобства и заявила, что проблему уже устранили.