Google и Xreal выпустили очки дополненной реальности Aura за $1099

Компании Google и Xreal представили потребительскую версию очков дополненной реальности Aura, работающих на платформе Android XR. Устройство стало доступно для оформления заказов по стартовой цене 1099 долларов. Подробности выхода новинки 29 октября опубликовало издание The Verge.

Xreal Aura представляет собой очки со встроенными дисплеями, позволяющими отображать цифровое содержимое перед глазами пользователя. В отличие от полностью закрытых шлемов виртуальной реальности, устройство сохраняет возможность видеть окружающее пространство.

Угол обзора по диагонали составляет 70 градусов. Масса самих очков не превышает 95 граммов. Для обработки данных используется отдельный вычислительный блок на базе Android XR, соединяемый с очками кабелем.

Разработчики предложили две конфигурации устройства. Базовая версия оснащается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и стоит 1099 долларов. Старшая модификация с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ предлагается по сниженной стартовой цене 1299 долларов.

Среди возможностей новинки заявлены просмотр пространственного видеоконтента, запуск приложений дополненной реальности и вывод изображения с внешних устройств через USB-C. При подключении к совместимым компьютерам или портативным игровым консолям очки могут использоваться как виртуальный экран.

В Android XR интегрирован искусственный интеллект Gemini. Он предназначен для взаимодействия с пользователем и выполнения поддерживаемых платформой интеллектуальных функций.

На старте заявлено более 150 приложений и развлечений для XR. Кроме того, Google готовит пространственную галерею Google Photos, которая позволит просматривать фотографии в трёхмерном представлении.

Заказы открыты для покупателей в США, Канаде и Южной Корее. Поставки планируется начать в середине ноября. В Японии продажи должны стартовать 2 ноября, а расширение географии распространения ожидается в следующем году.