Google и Epic отказались от мирового соглашения, что открывает путь сторонним магазинам приложений на Android

Компания Google и Epic Games на этой неделе отозвали совместное мировое соглашение после того, как стало очевидно, что суд, вероятно, не одобрит его. В результате отзыва соглашения на Google продолжает распространяться постоянный судебный запрет, вынесенный в октябре 2024 года, который обязывает компанию разрешить работу альтернативных магазинов приложений на устройствах Android. В судебных документах Google сообщила, что планирует начать поддержку сторонних магазинов приложений с 22 июля. В заявлении для издания The Verge компания пояснила, что решила отозвать ходатайство, чтобы избежать затяжного судебного разбирательства, создающего неопределённость для всей экосистемы; при этом Google подчеркнула, что намерена сосредоточиться на реализации недавно анонсированных изменений глобальной бизнес-модели, направленных на расширение выбора магазинов приложений, снижение цен и увеличение возможностей для разработчиков и пользователей, продолжая при этом соблюдать требования судебного запрета и поддерживать высокий уровень безопасности Android.

Epic Games подала иски против Google и Apple одновременно, однако дела рассматривались разными судьями и завершились разным итогом: разбирательство с Apple в целом сложилось в пользу компании, тогда как в деле против Google Epic Games одержала победу — присяжные признали, что Google злоупотребляла своим положением, управляя монопольным магазином приложений и взимая с разработчиков чрезмерно высокие комиссии.

Прежде чем прийти к соглашению с Epic Games в попытке избежать постоянного судебного запрета, Google прошла через процедуру апелляции, однако теперь компании предстоит выполнить его требования. Ранее, в марте, Google заявляла о планах запустить в течение года программу регистрации магазинов приложений (Registered App Store) для загрузки приложений в обход официального магазина по всему миру, однако в США альтернативные магазины приложений на Android станут доступны уже на следующей неделе.

Сторонние магазины приложений в США смогут распространять каталог приложений Google Play — соответствующее руководство по этому процессу компания уже опубликовала. Такие магазины будут доступны через Google Play Store, при этом Google намерена взимать с альтернативных торговых площадок ежегодную плату за доступ в размере 5 тысяч долларов (около 390 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Приложения, загруженные через сторонние магазины, по-прежнему будут использовать систему Google Play, и компания продолжит взимать со связанных с этим транзакций свою комиссию за обслуживание.

Ранее достигнутая договорённость о снижении комиссий для приложений и о поддержке альтернативных способов оплаты рассматривается отдельно от судебного запрета, обязывающего Google поддерживать сторонние магазины приложений в Play Store, — снижение комиссий и поддержка альтернативных платёжных методов продолжают действовать независимо от этого решения.

Судебный запрет, обязывающий Google поддерживать сторонние магазины приложений, напрямую не затрагивает компанию Apple, однако представляет собой юридический прецедент, против которого Apple выступает по всему миру. Закон Европейского союза о цифровых рынках (Digital Markets Act) обязывает Apple поддерживать альтернативные магазины приложений и возможность загрузки приложений в обход официального магазина на территории ЕС, и компания неоднократно заявляла, что подобные требования ослабляют защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. Поддержка сторонних магазинов приложений, реализуемая Google через Play Store на Android, в перспективе может повлиять как на собственное разбирательство Apple с Epic Games, так и на будущие регуляторные изменения.

Несмотря на то что Apple в целом выиграла судебное разбирательство с Epic Games, дело продолжается: в 2021 году Apple обязали разрешить размещение внешних ссылок и альтернативных способов оплаты на территории США, однако проблемы с соблюдением этого требования впоследствии привели к признанию компании виновной в неуважении к суду. В настоящее время Apple подала апелляцию в Верховный суд США, рассмотрение которой ожидается в конце 2026 или начале 2027 года.