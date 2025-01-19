Google готовит бета-версию Android 16 для устройств Xiaomi

Google анонсировала выход бета-версии Android 16 после недавнего предварительного просмотра для разработчиков. На данный момент эта версия доступна только для устройств Pixel, но ожидается, что в бета-тестировании смогут участвовать и несколько моделей от Xiaomi.

Среди устройств, которые, скорее всего, получат бета-версию, названы Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 и Xiaomi 14T/14T Pro. Эти устройства, обладая высокой производительностью, могут быстро адаптироваться к новым функциям Android.

Android 16 предложит улучшенные функции многозадачности, включая новые настройки и оптимизацию производительности. Для пользователей Xiaomi новая версия, вероятно, будет работать в связке с операционной системой HyperOS, что ещё больше повысит эффективность.

Также ожидаются эксклюзивные функции для устройств Xiaomi после выхода обновления.

Бета-версия Android 16 обычно становится доступной для других устройств через несколько месяцев после первой бета-версии. Xiaomi, как правило, быстро обновляет свои устройства, поэтому пользователи могут ожидать официального анонса бета-версии вскоре после выхода от Google.