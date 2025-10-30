Главная » Новости

Google Gemini преодолел 650 млн пользователей, квартальная выручка Alphabet превысила 100 млрд $

Google Gemini — ИИ‑ассистент компании Alphabet (владелец Google) — достиг отметки 650 миллионов ежемесячных активных пользователей. Ранее, в июле, показатель составлял около 450 миллионов. Одновременно Alphabet зафиксировала впервые в своей истории квартальную выручку свыше 100 миллиардов долларов, что подчёркивает важную роль ИИ‑технологий в развитии бизнеса компании и отрасли в целом.

Рост пользователей Gemini совпал с резким ростом пользовательской активности — объём запросов к приложению вырос втрое по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка компании растёт за счёт не только рекламы, но и облачных услуг, подписок и ИИ‑решений.

Несмотря на успех, Google всё ещё уступает некоторым конкурентам: например, ChatGPT от OpenAI заявляет о более чем 800 миллионах пользователей в неделю.

