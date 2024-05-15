Google добавит искусственный интеллект Gemini в сервис Gmail

Gmail — это очень популярный сервис электронной почты. Однако у него есть свои недостатки, которые компания решила исправить добавив в Gmail систему искусственного интеллекта Gemini.

Она будет анализировать содержимое писем, извлекать важную информацию и предлагать варианты ответов. По словам вице-президента Google Апарны Паппу, Gemini сможет сделать всю «тяжелую работу» по организации писем.

Одной из особенностей ИИ будет возможность задавать вопросы прямо в цепочках писем. Например, можно спросить систему о предложенной стоимости проекта, упомянутого в переписке. Gemini проанализирует письма и даст точный ответ.

Еще одна полезная функция — автоматическое сравнение коммерческих предложений и создание сводных таблиц. Gemini сможет делать такие таблицы на основе данных из писем.

Кроме того, искусственный интеллект поможет пользователям обрабатывать вложения к письмам и организовывать их в облачном хранилище Google Drive, также создавая сводные таблицы. Это могут быть счета, чеки и другие вложения.

Google также объявил о внедрении персональных чат-ботов в Gmail. Они смогут искать информацию и выполнять задачи в различных сервисах Google. Все эти новшества должны сделать работу с почтой более эффективной и приятной, освободив от рутины.

Однако интеграция Gemini в Gmail не произойдет сразу. Сначала новые функции будут доступны в тестовом режиме Google Labs (этой осенью). Широкая публика сможет использовать преимущества ИИ в Gmail только в конце 2024 года или позже.

Доступ к расширенным возможностям Gemini будет платным и составит $19,95 в месяц за каждого пользователя через подписку Google AI Premium.