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Google добавила в телефонную программу ИИ для борьбы с мошенниками

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В приложение «Телефон» от Google будет интегрирован искусственный интеллект Gemini. Об этом стало известно после анализа кода новой версии приложения.

Предполагается, что ИИ научится распознавать мошеннические звонки по речи, а не только по черным спискам номеров, как обычные системы.

Нейросеть будет вычислять характерные шаблоны в речи мошенников в реальном времени. Пользователи смогут самостоятельно помечать подозрительные звонки для усовершенствования алгоритма.

Большинство обработки данных будет происходить на устройстве для защиты конфиденциальности. Функцию можно будет включать и выключать по желанию.

Google впервые продемонстрировала технологию на юбилейной I/O-конференции в мае с использованием нейросети Gemini Nano.

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