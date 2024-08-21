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Google добавила в Android ИИ-функцию выявления кражи смартфона

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Google анонсировала обновление безопасности для Android, которое включает функцию обнаружения краж, теперь доступную ограниченному числу пользователей.

Google добавила в Android ИИ-функцию выявления кражи смартфона

Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, будет распознавать движения устройства, например, когда кто-то быстро берёт телефон и уходит, и немедленно блокировать экран.

По словам журналиста Мишаля Рахмана, функция блокировки уже доступна ограниченному числу бета-тестеров в Бразилии. Она использует гироскоп и акселерометр для отслеживания подозрительных движений, таких как резкие рывки или ускорения.

Когда функция станет доступна для всех, она будет поддерживаться на устройствах с Android 10 и выше. Кроме этого, Google представила и другие меры безопасности, такие как:

Усложнение сброса телефона к заводским настройкам.
Приватные пространства для скрытия приложений.
Возможность пометить телефон как потерянный через Find My Device.
Автоматическая блокировка после нескольких неудачных попыток входа.
Удалённая блокировка экрана с помощью номера телефона.

Новые инструменты станут доступны в обновлении сервисов Google Play позже в этом году, часть из них будет эксклюзивно для Android 15.

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