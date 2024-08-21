Google добавила в Android ИИ-функцию выявления кражи смартфона

Google анонсировала обновление безопасности для Android, которое включает функцию обнаружения краж, теперь доступную ограниченному числу пользователей.

Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, будет распознавать движения устройства, например, когда кто-то быстро берёт телефон и уходит, и немедленно блокировать экран.

По словам журналиста Мишаля Рахмана, функция блокировки уже доступна ограниченному числу бета-тестеров в Бразилии. Она использует гироскоп и акселерометр для отслеживания подозрительных движений, таких как резкие рывки или ускорения.

Когда функция станет доступна для всех, она будет поддерживаться на устройствах с Android 10 и выше. Кроме этого, Google представила и другие меры безопасности, такие как:

Усложнение сброса телефона к заводским настройкам.

Приватные пространства для скрытия приложений.

Возможность пометить телефон как потерянный через Find My Device.

Автоматическая блокировка после нескольких неудачных попыток входа.

Удалённая блокировка экрана с помощью номера телефона.

Новые инструменты станут доступны в обновлении сервисов Google Play позже в этом году, часть из них будет эксклюзивно для Android 15.