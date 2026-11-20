Компания Google начала внедрять новое оформление главной страницы своего поисковика. В настольной версии сервиса появилась боковая панель, предназначенная для быстрого доступа к предыдущим диалогам с искусственным интеллектом. Обновление постепенно распространяется среди пользователей по всему миру.

Новый элемент интерфейса позволяет возвращаться к ранее заданным вопросам в режиме AI Mode, продолжать начатые обсуждения и создавать новые диалоги непосредственно с главной страницы Google. Для открытия панели необходимо нажать на специальную область в левой части экрана.

Разработчики также предусмотрели поиск по истории взаимодействия с искусственным интеллектом. Дополнительно пользователям предоставляется возможность подключения Gemini Notebook, что расширяет сценарии работы с информацией.

Вице-президент Google по продуктам Робби Стейн объяснил изменение интерфейса тем, что поисковые запросы становятся всё более сложными. Пользователи нередко возвращаются к одной теме несколько раз, уточняют первоначальные вопросы и последовательно изучают связанные материалы.

По словам представителя компании, внутреннее тестирование показало, что доступ к истории ИИ-запросов помогает эффективнее продолжать исследование интересующих тем.

Ранее традиционная главная страница Google была ориентирована прежде всего на ввод отдельного поискового запроса. Теперь компания постепенно превращает её в пространство для продолжительной работы с информацией, где история взаимодействия становится частью основного интерфейса.

Изменение отражает развитие поисковых систем в сторону диалоговых сервисов. При этом привычный поиск не исчезает: пользователи по-прежнему могут вводить обычные запросы, а новые инструменты предназначены для расширения доступных возможностей.