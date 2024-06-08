Google добавила Android-функцию слежки за детьми на карте со смартфона

Компания Google выпустила обновление для своего приложения «Найди мое устройство», которое упрощает поиск устройств используемых детьми.

Google выпустил обновление для приложения «Найди мое устройство», которое было впервые обновлено с момента его запуска.

Внутри была проведена некоторая подготовка для UWB-трекеров, но также произошли изменения на поверхностном уровне, которые не сразу заметны.

В приложении «Найди мое устройство» появилась новая вкладка под названием «Устройства семьи».

Здесь отображаются устройства Android, которые принадлежат детям, а не общие устройства, такие как трекеры, используемые всей семьей.

В новом разделе, который доступен по умолчанию в версии «Найди мое устройство» v3.1.078-1, можно увидеть имя устройства ребенка и список его устройств. В том числе можно с помощью смартфона обнаружить местоположение ребенка с точностью до нескольких метров.

Хотя вкладка называется «Семейные устройства», здесь отображаются только устройства, связанные с учетными записями, которыми вы управляете.

Это изменение было замечено сотрудниками Android Authority. Если у вас есть несколько учетных записей, они будут отсортированы в алфавитном порядке, а устройства будут сгруппированы по учетным записям.