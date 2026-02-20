Главная » Новости

Google Chrome получил встроенный режим разделённого экрана и аннотации PDF

Google Chrome

В десктопной версии браузера Chrome появились три новые функции: режим разделённого экрана для работы с двумя вкладками одновременно, аннотации PDF и возможность сохранять файлы напрямую в Google Drive.

Режим разделённого экрана позволяет одновременно использовать две вкладки бок о бок. Для активации достаточно нажать соответствующую иконку в Chrome, что упрощает многозадачность.

С помощью аннотаций PDF в Chrome PDF Viewer можно выделять текст, добавлять подписи и заметки.

Функция «Сохранить в Google Drive» позволяет сохранять PDF-файлы прямо в облако без повторного скачивания и загрузки. Все загруженные из Chrome файлы попадают в папку «Saved from Chrome» в Google Drive.

ASTERA

