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Google Chrome по-прежнему остается самым популярным в мире браузером

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Компания Statcounter обновила статистику распространённости браузеров на всех платформах.

Так, чаще всего пользователи ПК используют Google Chrome, чья доля составляет 64,54%, хотя он потерял 0,18% за август.

На втором месте расположился Microsoft Edge с 13,78% (+0,03%), а третью позицию занял Apple Safari с 9,4% (+0,3%).

В первой пятерке лидеров оказались Mozilla Firefox с 6,65% (+0,01%) и Opera с 2,43%, потеряв 0,03%.

Что касается наиболее часто используемых браузеров на мобильных устройствах, то лидер тут также Google Chrome с долей 66,2% (-0,25%).

Второе место занимает Safari (23,26%; -0,05%), далее следуют Samsung Internet (4,13%; -0,06%), Opera (2,04%; +0,17%) и UC Browser (1,78%; +0,12%).

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