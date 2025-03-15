Google Assistant всё: Google представляет новый ИИ-помощник Gemini

Google анонсировала, что ее новый ИИ-помощник Gemini станет более персонализированным, чем предыдущий Google Ассистент. Компании важно, чтобы помощник знал о мире и мог взаимодействовать с приложениями.

С момента запуска Google Ассистента в 2016 году технологии обработки языка и распознавания голоса значительно улучшились. Теперь, с помощью генеративного ИИ, Google меняет подход к взаимодействию с технологиями.

Миллионы пользователей уже перешли на Gemini и отметили его полезные функции в повседневной жизни, отмечают в компании. В ближайшие месяцы Google планирует перевести больше пользователей с Google Ассистента на Gemini. К концу года классический Ассистент перестанет поддерживаться на большинстве мобильных устройств.

Gemini также добавят в планшеты, автомобили и другие устройства, такие как наушники и часы. Новые функции будут добавлены в домашние устройства, включая колонки и телевизоры. Google пообещала делиться дополнительной информацией в будущем, пока Ассистент продолжит работать на существующих устройствах.

С момента запуска Gemini расширился до более чем 40 языков и доступен в более чем 200 странах. Команда Google продолжает улучшать качество работы Gemini, добавляя востребованные функции, такие как воспроизведение музыки и установка таймеров, а также многое другое.