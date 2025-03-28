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Google анонсировала страны для продаж Pixel 9a

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Компания Google объявила, в каких странах в следующем месяце появится новый смартфон Pixel 9a. Он будет доступен только в 31 стране, и выпуск не будет одновременно во всех этих регионах.

Pixel 9a был представлен более недели назад и заменяет модель Pixel 8a. Первоначально Google планировала выпустить новый смартфон в апреле, но не уточнила точные даты. Похоже, проблемы с качеством стали причиной задержки, хотя компания не дала подробностей.

Сейчас на сайте Google нет информации о предварительных заказах, но пользователи могут оставить свои электронные адреса, чтобы получать уведомления о доступности. Однако на странице поддержки была опубликована информация о начале предзаказов.

Pixel 9a поступит в продажу в Канаде, Великобритании и США 10 апреля, а в странах еврозоны и Швейцарии — 14 апреля. Жителям Австралии, Индии, Сингапура, Тайваня и Малайзии придётся подождать до 16 апреля. Устройство также появится в Японии, но точная дата пока не известна.

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