Голосовой режим Claude получил поддержку моделей Opus и Sonnet

Компания Anthropic обновила голосовой режим Claude, добавив поддержку более мощных моделей Opus и Sonnet, тогда как ранее эта функция была доступна только для самой быстрой, но менее сложной модели Haiku. Голосовой режим позволяет вести с чат-ботом полноценные устные беседы вместо набора запросов текстом и чтения ответов. Пользователи могут переключаться между моделями Claude прямо во время разговора, а также переходить от текстового формата к голосовому в рамках одного диалога без потери контекста. Благодаря поддержке Opus и Sonnet пользователи получат возможность вести более длинные и сложные беседы, в том числе оставлять отзывы о стиле общения модели.

Помимо этого, голосовой режим Claude теперь может обращаться к подключённым сервисам, таким как Gmail, Google Calendar, Google Docs и Slack, — например, чтобы проверить календарь или озвучить содержание переписки. Пользователям с бесплатными аккаунтами доступно подключение одного такого сервиса, тогда как платные тарифные планы поддерживают большее их количество.

Согласно документации поддержки Anthropic, набор доступных в голосовом режиме моделей теперь зависит от тарифного плана пользователя, а голосовые беседы начинаются с той модели, которая была выбрана последней в текстовом чате.

Поддержка языков в голосовом режиме Claude была расширена за пределы английского ранее в этом году: в тестовом режиме доступны французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Выбор языка пользователи производят вручную в приложении.

Голосовой режим работает на iOS, Android, а также на компьютере и в браузере, однако, по данным Anthropic, оптимален прежде всего для использования на смартфонах. Голосовые беседы засчитываются в стандартные лимиты использования, а новейшая модель Fable в голосовом режиме пока не поддерживается.

Тем временем накануне компания OpenAI представила голосовой режим для ChatGPT в приложении для компьютеров, работающий на модели под названием GPT-Live, которая, по заявлению компании, способна управлять несколькими агентами в ChatGPT Work или Codex посредством одних лишь голосовых команд. Функция становится доступна на macOS и Windows для пользователей платных тарифов.