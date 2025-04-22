Gmail собрал все рассылки в одном месте для удобной отписки

В почтовом сервисе Gmail появилась новая функция — страница «Управление подписками», которая позволяет пользователям Android контролировать свои рассылки и отписываться от них в один клик. Об этом сообщается в обновлении, распространяемом на стороне сервера.

Функция автоматически отображается в приложении Gmail с уведомлением и кнопкой быстрого доступа в дополнительном меню. На новой странице собраны адреса электронной почты и названия всех активных подписок. Сервис показывает, сколько писем было получено от каждого отправителя за последнее время, и предлагает кнопку для мгновенной отписки.

В большинстве случаев процедура отказа от подписки происходит без дополнительных подтверждений, однако иногда может потребоваться подтверждение через всплывающее окно. Google предупреждает, что процесс прекращения отправки писем может занять несколько дней.

На текущий момент новая страница доступна только на устройствах с Android. Веб-версия Gmail и приложение для iOS пока не получили эту функцию, но ожидается, что она будет внедрена и туда в ближайшее время.