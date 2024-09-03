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«ГЛОНАСС» запустит спутниковые сервисы и аварийного оповещения по всей РФ

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Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Газпром космические системы» запускают новые спутниковые сервисы связи и аварийного оповещения по всей России. Об этом рассказал глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме, пишут РИА Новости.

Компании подписали соглашение о сотрудничестве для создания программ спутниковой связи, которые будут доступны для граждан и транспорта. Они уже провели успешные тесты новых устройств для передачи данных и голоса.

Райкевич отметил, что использование российских спутников позволит быстро запустить новые сервисы и снизить зависимость от иностранных провайдеров. Это поможет обеспечить связь для миллионов автомобилей, которые сейчас не могут вызвать экстренные службы.

В случае аварии терминалы с кнопкой SOS смогут быстро передать координаты пострадавших через «ЭРА-ГЛОНАСС». Также разрабатывается голосовая спутниковая связь и высокоточная навигация для сельского хозяйства и морского транспорта.

Кроме того, тестируется новая сеть связи для мониторинга беспилотных летательных аппаратов и повышения безопасности работников лесного хозяйства.

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