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Глобальный Redmi Note 14 может получить базовую версию на базе Snapdragon

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Сведения о модели появились в базе IMEI, где значится Redmi Note 14 Pro 4G с индексом 24116RACCG.

Глобальный Redmi Note 14 может получить базовую версию на базе Snapdragon

В то время как в Китае продаётся 5G-версия, новая модель, известная под кодовым названием Obsidian, будет работать на процессоре MediaTek. Китайский Note 14 Pro 5G также использует чип MediaTek — Dimensity 7300 Ultra.

Кроме того, есть слухи о том, что Redmi может выпустить базовую модель Note 14 на международный рынок с процессором Snapdragon. Китайская версия работает на Dimensity 7025-Ultra.

Глобальный Redmi Note 14 может получить базовую версию на базе Snapdragon

В базе IMEI у этого смартфона указаны несколько индексов: 24117RN76E, 24117RN76O, 24117RN76G и 24117RN76L. Предполагаемое кодовое название — Tanzanite.

Как правило, Redmi выпускает 4G-версии своих устройств для глобального рынка с другими процессорами.

Например, Note 13 Pro 5G для Китая использует чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, в то время как Note 13 Pro 4G для международного рынка основан на MediaTek Helio G99 Ultra.

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