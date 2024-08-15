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Глобальный Realme 13 появился в бенчмарке Geekbench

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Новый смартфон Realme 13 появился в базе данных Geekbench, хотя дата его анонса еще не известна. По результатам тестирования стали известны основные характеристики модели для международного рынка.

Глобальный Realme 13 появился в бенчмарке Geekbench

Смартфон с индексом RMX3951 оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. В конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти он набрал 784 балла в одноядерном и 1760 баллов в многоядерном тестах.

Также появились сведения о версии для китайского рынка. Регулятор TENAA сообщает, что новинка будет иметь 6,72-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением Full HD+, 16 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации и слот для карты microSD.

Кроме того, на сайте американской FCC указано, что смартфон поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт.

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