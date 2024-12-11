Это стало известно благодаря бенчмарку Geekbench, где уже появился новый POCO X7, который скоро будет запущен на глобальном рынке.

Глобальный POCO X7 оказался переименованным Redmi Note 14 Pro 5G, показавший результаты: 1029 баллов в одноядерном и 2901 балл в многоядерном тесте.

POCO X7 ориентирован на многозадачность и геймеров, предлагая флагманские функции по доступной цене.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем TCL CSoT с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку.

Дисплей поддерживает HDR10+ и 1,68 миллиарда цветов, а его яркость достигает 3000 нит, что делает его удобным для использования на улице. Защита экрана обеспечивается стеклом Gorilla Glass Victus 2.

POCO X7 предлагает современные функции, такие как встроенный датчик отпечатков пальцев и ИК-передатчик для управления бытовой техникой.

Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают качественный звук, а защита по стандартам IP66, IP68 и IP69 делает устройство устойчивым к влаге и пыли.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, оперативная память LPDDR4X и накопитель UFS 2.2, что обеспечивает отличную производительность для игр и многозадачности.

Камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор. Фронтальная камера на 20 мегапикселей подходит для качественных селфи.

Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Ожидается, что POCO X7 будет стоить от 1499 юаней (20 500 руб.) за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ — 1999 юаней (27 300 руб.).

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