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Главные особенности камеры Pixel 9 могут появится на старых Pixel

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В этом году Google продолжает радовать пользователей своих смартфонов новыми функциями камеры.

По информации инсайдеров, некоторые эксклюзивные возможности, представленные в новых моделях Pixel 9, будут доступны и для более старых устройств, таких как Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8.

По данным Android Authority, функции Reimagine и Auto Frame, которые помогают улучшать фотографии, скоро могут появиться на Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8.

Функция Reimagine позволяет изменять текстуры и цвета на фото с помощью искусственного интеллекта, а Auto Frame помогает автоматически улучшать композицию изображений.

Сейчас приложение Google Фото имеет три версии: базовую, доступную на всех устройствах Android, и две, предназначенные только для смартфонов Pixel. Одна из них поддерживает устройства, выпущенные с 2021 по 2023 год, а другая — новые модели Pixel 9.

Код, связанный с новыми функциями, уже найден в последней версии приложения Google Фото для старых моделей Pixel, что говорит о том, что обновления могут появиться в ближайшее время.

Однако пока нет информации о том, будут ли эти функции доступны на других устройствах, не относящихся к серии Pixel.

 

Источник: androidauthority

Pixel Pixel 9
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