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Глава Xiaomi подсказал, кому покупать смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

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Стоимость флагманских смартфонов разнится, хотя обе модели являются флагманами разница в цене достигает 160 долларов.

В связи с этим многие начали задумываться, а какой же аппарат лучше выбрать, ведь смартфоны отличаются не только ценой, но и габаритами.

В связи с этим глава китайской компании в социальной сети рассказал, как определится и выбрать устройство, которое действительно не разочарует.

По словам генерального директора бренда, Mi 12 создавали для пользователей, которым нравятся компактные размеры устройства, производительность и неплохая камера.

Для тех, кому нужен аппарат с экстремальной производительностью, большим экраном, обладающий хорошими возможностями в игре и имеющий самую лучшую камеру, советуют выбирать Xiaomi 12 Pro.

Представлен недорогой 6,28-дюймовый флагман Xiaomi 12Х

Xiaomi Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro
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