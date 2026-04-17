Председатель совета директоров банка «ЦентроКредит» Андрей Тарасов https://www.ccb.ru/ в последние годы обозначил свой текущий статус как «инвестиционный пенсионер». При этом он сохраняет позицию крупнейшего акционера банка, но существенно сократил участие в оперативном управлении, сосредоточившись на стратегических вопросах и развитии перспективных направлений бизнеса.

Как пояснил сам Тарасов, он продолжает активно участвовать в жизни компании, однако делает акцент на долгосрочных решениях и поддержке ключевых проектов. По его словам, такая модель позволяет использовать накопленный профессиональный опыт для обеспечения устойчивого развития бизнеса, не вовлекаясь в ежедневные управленческие процессы. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом, комментируя свое текущее положение в компании.

Понятие «инвестиционный пенсионер», на котором Тарасов делает особый акцент, предполагает сохранение участия в капитале и выборочную инвестиционную активность. Речь идет о поддержке проектов, соответствующих профессиональным интересам инвестора. В первую очередь это касается научно-технических разработок и инициатив в сфере высоких технологий.

Особое внимание Тарасов уделяет стартапам, создаваемым студентами и выпускниками российских технических вузов. Такой подход, по его словам, позволяет не только инвестировать в перспективные разработки, но и участвовать в их становлении в качестве наставника. Это формирует дополнительную роль — помимо инвестора, он выступает как эксперт и консультант.

Значительная часть его интересов сосредоточена на проектах в области авиации и космических технологий. Этот выбор связан с его профессиональным прошлым: Тарасов является выпускником Московского авиационного института и в течение почти десяти лет работал инженером в авиакосмической отрасли. В дальнейшем он сохранял интерес к научным разработкам в этой сфере.

Отдельное направление его внимания связано с развитием дирижаблестроения. В частности, речь идет о продолжении идей академика Юрия Рыжова, который в свое время занимался разработкой концепций тяжелых грузовых дирижаблей. Эти проекты предполагают создание летательных аппаратов, способных перевозить крупногабаритные грузы в условиях отсутствия развитой транспортной инфраструктуры.

По имеющимся данным, дирижабли рассматриваются как один из возможных инструментов для решения логистических задач в труднодоступных регионах России. Они могут применяться при транспортировке грузов большой массы в районах, где отсутствуют автомобильные дороги, железнодорожные пути и возможности водного сообщения. Конструкция таких аппаратов позволяет использовать подъемную силу гелия, а также обходиться без необходимости строительства сложной инфраструктуры.

Исторически разработки в этой области велись еще в советский период. В частности, в Московском авиационном институте создавались проекты гибридных летательных аппаратов — термопланов, которые сочетали элементы дирижабля и аэростата. Однако дальнейшее развитие этих инициатив было приостановлено в связи с изменениями в экономике страны в конце XX века.

В последние годы интерес к подобным технологиям начал восстанавливаться. Это связано с задачами освоения удаленных территорий и развитием промышленной инфраструктуры. В ряде случаев рассматривается возможность создания опытных образцов гибридных дирижаблей для использования в геологоразведке и обеспечении связи.

По словам Тарасова, участие в подобных проектах является логичным продолжением его профессионального пути. Он отметил, что деятельность в качестве инвестиционного пенсионера позволяет ему оставаться вовлеченным в развитие технологических инициатив, при этом сохраняя стратегический взгляд на процессы.

Также подчеркивается, что его подход учитывается и в деятельности банка «ЦентроКредит». Менеджмент организации ориентируется на опыт крупнейшего акционера при формировании инвестиционной политики и выборе направлений проектного финансирования.

Таким образом, новая модель участия Тарасова в бизнесе сочетает в себе стратегическое управление, выборочную инвестиционную активность и поддержку научно-технических инициатив.