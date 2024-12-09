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Глава Роскосмоса Борисов озвучил сроки запуска российского аналога Starlink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Россия продолжает работу над созданием спутникового интернета, и глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о сроках его запуска.

По его словам, система должна «гарантированно» заработать к 2030 году, но возможно это произойдет уже в 2028-2029 годах, пишет РБК.

Спутниковый интернет позволит подключить к сети территории, которые ранее не имели доступа к интернету. Проект разрабатывается Роскосмосом совместно с компанией «БЮРО 1440» и включает два направления: запуск низко- и среднеорбитальных спутников.

Борисов отметил, что «БЮРО 1440» реализует проект, подобный Starlink, который обеспечит широкий доступ к интернету с низких орбит. Также продолжается развитие космической группировки «Скиф».

Первый демонстрационный аппарат был запущен осенью 2022 года. Цель разработки заключается не только в развертывании спутников, но и в предоставлении необходимых услуг для экономики, обороны и безопасности страны.

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