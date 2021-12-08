Глава Qualcomm предрекает спад дефицита полупроводников в 2022 году

Дефицит полупроводников на глобальном рынке привел к росту цен на продукцию, нехватка чипов затронула не только рынок смартфонов и других гаджетов, но также и автомобилей.

По словам директора компании Qualcomm, сейчас дефицит полупроводников постепенно снижается и в следующем году ожидается улучшение ситуации в сравнении с текущим годом.

Стоит отметить, что другие эксперты не согласны с позицией представителя Qualcomm. По мнению многих, серьезный дефицит будет наблюдаться до середины, а возможно и до конца 2023 года.