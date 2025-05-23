Глава OpenAI рассказал о новом ИИ-гаджете, создаваемом с Джони Айвом

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на внутренней встрече сотрудников раскрыл первые подробности о разрабатываемом устройстве, создаваемом совместно с легендарным дизайнером Джони Айвом. Новый гаджет, как сообщило издание Wall Street Journal, задуман как принципиально иной тип персонального устройства — «ИИ-компаньон», призванный стать частью повседневной жизни и взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Проект находится в стадии активной разработки и, по словам Альтмана, может стать «самым важным делом в истории компании». Устройство не будет телефоном и не станет носимой электроникой — оба разработчика отвергли эти форматы. Вместо этого, гаджет должен стать «третьим устройством на столе» после ноутбука и смартфона, оставаясь при этом малозаметным и полностью интегрированным в контекст жизни пользователя.

Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple, обещает задать «новое направление в дизайне», а Альтман подчёркивает, что ключом к успеху станет глубокая интеграция аппаратной и программной части, аналогичная подходу Apple. Само устройство будет частью «семейства» и, как предполагается, станет основным способом взаимодействия с OpenAI, включая доступ к ChatGPT. Идея заключается в том, чтобы отходить от традиционного формата работы с ИИ через экраны и ввод текста, приближая взаимодействие к естественному общению.

Проект получил новый импульс после слияния OpenAI с дизайнерским стартапом Айва io. Эта сделка оценивается в $6,5 млрд, а Альтман надеется, что разработка нового устройства поможет увеличить капитализацию OpenAI на $1 трлн. Вице-президент OpenAI по продуктам Питер Велиндер также подключился к проекту и, по данным источников, уже в прошлом году высоко оценил ранние прототипы.

Хотя выпуск в объёме 100 млн единиц сразу не планируется, команда уже готовит производственные мощности для возможного быстрого масштабирования. Релиз устройства запланирован на конец 2026 года, а до тех пор проект будет развиваться в режиме строгой секретности, чтобы избежать копирования со стороны конкурентов.